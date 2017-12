Malone é destaque na vitória do Utah Com 29 pontos marcados, Karl Malone foi o principal destaque do Utah Jazz na vitória por 105 a 98 sobre o Orlando Magic, em partida da NBA encerrada na madrugada desta terça-feira. Com a vitória, a equipe é sexta colocada na Divisão Meio-Oeste. O Orlando é terceiro na Divisão do Atlântico. Em outra partida desta rodada, o Golden State venceu o Memphis por 86 a 79. A rodada da NBA terá nesta terça-feira à noite, mais oito partidas: Nova Jersey x Indiana; Filadelfia x Miami, Portland x Nova York, Toronto x Sacramento, Cleveland x Minnesota, Houston x San Antonio, Chicago x Denver e Phoenix x Seattle.