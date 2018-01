Malone e Stockton lideram o Utah Jazz Os veteranos Karl Malone e John Stockton lideraram na noite desta segunda-feira a vitória do Utah Jazz sobre o Minnesota Timberwolves por 109 a 97. Malone fez 28 pontos e Stockton marcou 18. Outro destaque do Jazz foi Matt Harpring, que assinalou 21 pontos. Kevin Garnett comandou o Minnesota, com 40 pontos e 10 rebotes. A vitória, a segunda seguida, deixa o Utah mais próximo do Minnesota na Divisão do Meio-Oeste. Em 53 partidas, o Jazz venceu 32 jogos. Já os Timberwolves venceram 33 confrontos em 54 jogos. O Dallas Mavericks continua na liderança da Divisão, com 40 vitórias, e o San Antonio Spurs estão em segundo, com 36 vitórias. Outros jogos desta segunda: Detroit 93 x 62 Miami Portland 99 x 91 New York