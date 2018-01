Malone se destaca na vitória do Utah O ala Karl Malone teve papel decisivo na vitória do Utah Jazz contra os Mavericks por 116 a 103 na madrugada deste domingo ao marcar 30 pontos, 11 rebotes e cinco assistências. Os Rockets venceram os Hawks por 110 a 97, com grande destaque para o pivô Hakeem Olajuwon, com 26 pontos marcados e dez rebotes. Em Cleveland, o ala Shawn Marion comandou o ataque do Suns e a equipe venceu os Cavaliers por 102 a 98 enquanto os Pistons venceram o Charlotte Hornetts por 97 a 92. Na outra partida, os Celtics derrotaram os Wizards por 102 a 100 graças às atuações do ala Antoine Walker e do reserva Eric Williams. Walker anotou 28 pontos, 13 rebotes e sete assistências enquanto Williams colaborou com 20 pontos e cinco assistências. Em Denver, os Nuggets venceram os Grizzlies por 98 a 97.