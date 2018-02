Malone ultrapassa os 36 mil pontos Karl Malone foi a grande figura na vitória do Utah Jazz sobre o Orlando Magic por 111 a 108, na noite desta quarta-feira, em Orlando (EUA), pela NBA. O veterano jogador do Jazz, de 39 anos, marcou 40 pontos e se tornou o segundo maior pontuador da história da NBA, ao ultrapassar a barreira dos 36 mil pontos. O recorde continua nas mãos de Kareem Abdul-Jabbar, que marcou 38.387 pontos. Malone ainda pegou nove rebotes e deu sete assistências. A vitória mantém o Jazz em boa posição para conquistar uma das oitos vagas da Conferência Oeste para os playoffs da Liga. A equipe tem 37 vitórias e 27 derrotas e ocupa o quinto lugar da sua Conferência. Para o Orlando, a derrota em casa poderia ter sido pior se o Milwaukee Bucks não tivesse sido derrotado pelo Atlanta Hawks por 111 a 92. O Magic soma 33 vitórias e 33 derrotas e está em sétimo lugar na Conferência Leste. Já os Bucks sofreram sua 33ª derrota e manteve a oitava posição do Leste. Tracy McGrady foi o cestinha do Orlando, com 32 pontos. Outros jogos desta quarta: Philadelphia 96 x 93 Indiana Boston 93 x 65 New Orleans Detroit 111 x 88 L.A. Lakers Memphis 124 x 95 Chicago San Antonio 111 x 99 Minnesota Houston 118 x 114 L.A. Clippers Portland 125 x 103 Toronto