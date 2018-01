Mandantes abrem 2 a 0 pelo Nacional Os times mandantes ratificaram nesta quinta-feira seu favoritismo no segundo jogo das quartas-de-final do Nacional feminino de basquete. Ourinhos, São Caetano, Sport e Catanduva venceram suas partidas e lideram as séries por 2 a 0. Os resultados foram: Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos 97 x 59 Pão de Açúcar/Unimar/Marília, em Ourinhos; Limpol/São Caetano 69 x 43 Associação/São Bernardo, em São Caetano do Sul; Jesus Adolescente/Celt/Catanduva 83 x 76 Santo André, em Catanduva; e Sport Recife 92 x 54 Wimpro/Guarulhos, em Recife. Agora, todos os quatro vencedores estão a uma vitória de garantir a vaga nas semifinais, mas terão a dificuldade de jogar fora de casa. A terceira rodada das quartas-de-final será realizada neste sábado com Marília x Ourinhos, em Marília (17h30); São Bernardo x São Caetano, em São Bernardo (18 horas); Santo André x Catanduva, em Santo André (18 horas); e Guarulhos x Sport, em Guarulhos (18 horas).