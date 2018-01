Mandantes vencem no Nacional feminino No retorno do Campeonato Nacional feminino de basquete, os times mandantes conseguiram a vitória na abertura das quartas-de-final do torneio: Ourinhos, São Caetano, Catanduva e Sport são os times que conseguem fazer 1 a 0 na série melhor de cinco jogos. Os resultados foram: Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos 93 x 53 Pão de Açúcar/Unimar/Marília, em Ourinhos (é a 17.ª vitória seguida do time de Ourinhos); Limpol/São Caetano 73 x 45 Associação/São Bernardo, em São Caetano do Sul; Jesus Adolescente/Celt/Catanduva 70 x 64 Santo André, em Catanduva; e Sport Recife 87 x 58 Wimpro/Guarulhos, em Recife. O segundo jogo destes duelos será nesta quinta-feira, repetindo-se inclusive o local. As partidas começam às 20 horas (apenas o jogo do Sport começa às 20h30).