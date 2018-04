Mão certeira de Nowitzki destrói o Raptors em jogo pela NBA

O ala alemão Dirk Nowitzki assumiu a sua condição de líder, vencendo o duelo individual com o ala Chris Bosh no jogo em que o Dallas Mavericks venceu por 105 a 99 o Toronto Raptors. Veja também: Leandrinho marca 22 pontos e é destaque do Phoenix Suns Nowitzki teve sua melhor noite na temporada. Foram 32 pontos, acertando 4 de 6 cestas de três pontos. Ele também pegou sete rebotes, deu uma assistência e um toco. O ala alemão acertou quatro arremessos de três pontos consecutivos no fim do terceiro período. O Mavericks (8-2) está em segundo lugar na Divisão Sudoeste. O ala Chris Bosh foi o líder do Raptors (5-6), com 31 pontos e 12 rebotes.