Maradona volta a ter problemas pulmonares Maradona voltou a ter um problema pulmonar e precisou ser tratado com antibióticos e inalações pela equipe médica que o atende na Clínica del Parque. Ele teve um espasmo nos brônquios. Em abril, quando foi internado pela primeira vez, o ex-jogador enfrentou uma pneumonia. O problema nos brônquios não foi o único aborrecimento que Maradona teve na clínica. Ele ficou frustrado por ter tido negado seu pedido de receber amigos. Pelo regulamento da clínica, apenas parentes dos pacientes podem vê-los. Médico particular de Maradona, Alfredo Cahe afirmou que ?pela primeira vez na vida? ele está levando a sério um tratamento. E disse que a intenção é levá-lo para uma clínica no exterior. ?Ainda não há nada decidido. Mas aqui na Argentina ele não consegue ter paz nem tranqüilidade.? Enquanto isso, era internado o pai de Maradona, dom Diego, no Instituto Sagrado Coração, no bairro de Palermo, de Buenos Aires, que sofreu descompensação geral do organismo. Não se trata de situação grave, dissem médicos do hospital.