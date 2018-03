Marathon vence Leitor por 87 a 86 Em uma partida bastante equilibrada, o Marathon/Franca - já classificado para as quartas-de-final do 12º Campeonato Nacional de Basquete - derrotou nesta segunda-feira o Leitor/Casa Branca por 87 a 86 e somou 47 pontos na classificação geral, igualando Vasco, Botafogo e Unit/Uberlândia, todos classificados além de COC/Ribeirão Preto e Fluminense. O Leitor/Casa Branca permanece na 11ª posição, com 37 pontos. O cestinha da partida foi Farofa, do Casa Branca, com 35 pontos. Três equipes disputam as últimas duas vagas: Bauru/Tilibra/Copimax (43 pontos), Flamengo/Petrobras (43 pontos) e Sercomtel/Londrina (41 pontos). O time paulista irá enfrentar Mogi, em casa, Sogipa e Ribeirão Preto, fora. Já o clube carioca terá pela frente, em casa: Vasco, Franca e Uberlândia. E o time paranaense jogará na quadra dos adversários contra Sogipa, Hebraica e Ipiranga.