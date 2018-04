Marbury lidera segunda vitória seguida do Knicks na NBA

O armador Stephon Marbury anotou 28 pontos e o ala Zach Randolph ajudou com 25, além de pegar 14 rebotes, levando o New York Knicks a vencer por 113 a 103 o Utah Jazz, na sua segunda vitória consecutiva. Veja também: Warriors bate Suns; veja os resultados da rodada É a primeira vez nesta temporada que o Knicks (4-9) vence dois jogos seguidos. Mesmo com o tropeço, o Jazz (10-5) se mantém como líder da Divisão Sudoeste. Apesar da vitória e da sua boa atuação, Marbury e o treinador do Knicks, Isiah Thomas, voltaram a receber vaias dos espectadores no Madison Square Garden. O ala Carlos Boozer somou 30 pontos e 12 rebotes, mas não pôde evitar a derrota do Jazz.