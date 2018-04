Marc Gasol é eleito melhor defensor do ano na NBA O espanhol Marc Gasol foi eleito nesta quarta-feira o melhor defensor da temporada 2012/2013 da NBA. O pivô do Memphis Grizzlies recebeu 212 pontos no total de 1.089 da votação, que envolve jornalistas de todos os Estados Unidos, deixando para trás LeBron James, segundo colocado com 149 pontos, e Serge Ibaka, terceiro, com 122.