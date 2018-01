Marcação é a arma de Ribeirão contra Unit Para garantir o inédito título brasileiro de basquete masculino, o COC/Ribeirão Preto irá tentar repetir o forte esquema de marcação sobre o Unit/Uberlândia, neste domingo, a partir das 11 horas, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, com transmissão pelo SporTV. O time paulista lidera por 2 a 1 a série melhor-de-cinco jogos e precisa de mais uma vitória para ser campeão. ?Vamos aumentar a pressão, pois o adversário está com a faca no pescoço e, um time acuado, precisando da vitória de qualquer jeito, pode se tornar mais perigoso", afirmou o técnico do COC, Lula. Do lado do Uberlândia, o técnico Zé Boquinha, apesar de afirmar que o COC é o time que mais respeita, pela sua homegeneidade, garante que "é tudo ou nada para nós". Lula tenta evitar que seu time abuse do otimismo. "Não ganhamos nada ainda e é preciso ter pés no chão, porque o trabalho é árduo", explicou o treinador do COC. Antes mesmo de retornar a Ribeirão Preto, na nesta sexta-feira, Lula reuniu o grupo e avisou que muita coisa tinha que ser feita para assegurar a inédita conquista, que escapou duas vezes do time ribeirão-pretano - em 1998, perdeu a decisão para o Franca e em 2001, foi derrotado pelo Vasco. ?É preciso cuidado com a euforia da nossa torcida." Zé Boquinha procurou, nos últimos treinamentos, corrigir os erros cometidos na partida de quinta-feira. ?Erramos oito bandejas", lamentou o técnico, esperando, no seu entender, que a arbitragem não influencie no resultado final. Para ele, no terceiro confronto, os árbitros permitiram uma marcação além do normal sobre o armador Valtinho, que praticamente foi anulado. ?Ele é o termômetro do meu time", afirmou. Segundo Zé Boquinha, para vencer o jogo deste domingo e levar a decisão para Uberlândia, na quinta-feira, sua equipe precisa repetir a atuação do segundo tempo do último confronto e colocar ?algo mais". ?Tem é que jogar tudo que pode e um pouco a mais", alerta o treinador. O COC, de Lula, iniciará o jogo com Nezinho, Alex, Renato, Lucas Tischer e Márcio. O Unit/Uberlândia, de Zé Boquinha, começará com Valtinho, Tony Harris (Espiga), Brent, Estevam e Juliano. Contundido, Tony Harris poderá ficar no banco ou nem ser aproveitado.