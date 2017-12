Marcel apresenta novo time em Jundiaí Os irmãos Marcel e Maury de Souza, ex-jogadores de basquete, estrearão no comando do Tahitian Noni/Jundiaí no próximo dia 26, contra o Maringá, no Paraná, pela Nossa Liga de Basquete. A equipe ainda não está definida e o primeiro treino ainda será na próxima terça-feira, mas o patrocínio está garantido. ?Estamos esperando terminar o Estadual Masculino das Divisões A-1 e A-2 para começar a pensar em reforços. O time deve ficar mais consistente no início do ano que vem?, explicou o técnico Marcel, que ficou um ano longe das quadras. O último clube que dirigiu foi São Bernardo. Um dos grandes jogadores da seleção brasileira disse que se afastou de sua maior paixão porque se decepcionou com a política do esporte. ?O basquete não estava em quadra. O jogo era extraquadra. Não adiantava o jogador treinar. Isso não contava e, sim, a política. Era dar murro em ponta de faca?, desabafou, referindo-se ao presidente Gerasime Bozikis, o ?Grego?, presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Grego declarou recentemente que quem participasse da Nossa Liga de Basquete, presidida por Oscar Schmidt, não integraria a seleção brasileira. ?Na minha época, isso não acontecia. O poder de fogo tem de ser dos atletas. Não podemos dar as costas para um jogador porque ele não pertence a tal grupo?, assinalou Marcel. Fora das duas últimas olimpíadas (Sydney/2000 e Atenas/2004), a seleção brasileira masculina luta para se reerguer internacionalmente. ?Não adianta. O resultado falso aparece nas grandes competições?, comentou Marcel. Para formar a equipe de Jundiaí, cerca de 150 garotos passaram pelas duas peneiras, mas apenas quatro ou cinco agradaram a comissão técnica. ?O nível do time ainda é baixo. E a base do time é de jogadores da categoria juvenil?, explicou Maury, o irmão mais novo de Marcel, que será auxiliar-técnico. Maury, de 43 anos, defendeu a seleção brasileira em duas Olimpíadas: Seul/88 e Barcelona/92. E diz ter aprendido com Marcel, cinco anos mais velho, como dirigir uma equipe de basquete. Marcel foi técnico de Maury no time de Guarulhos de 1994 a 1997. Nos últimos três anos comandou a equipe de Jundiaí, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paulista Masculino. ?Foi uma grande experiência, que agora será usada na Divisão Especial. A cidade está empolgada. Quer resgatar o basquete?, afirmou Maury. Além de irmãos e ex-atletas, os dois atuam na área da saúde. Marcel é médico e terá de dividir seu tempo, pois trabalha em um posto médico em Jundiaí e em uma maternidade no ABC. Maury é dentista e também trabalha em Jundiaí. Buscar reforços para o time parece mais fácil que conciliar os dois trabalhos. ?Vamos ter de nos revezar. O duro vai ser quando o time tiver de viajar?, falou Maury.