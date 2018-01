Marcel começa trabalho em Jundiaí O técnico Marcel de Souza assumiu hoje o time de basquete feminino Sundon/Jundiaí, da pivô Karina. O ex-jogador, que morou 25 anos em Jundiaí, vai dirigir um time feminino pela primeira vez desde que iniciou a sua carreira de técnico, em 1994. A estréia será dia 3, contra Santo André, com transmissão da SporTV. Hoje, Marcel dirigiu dois treinos, antes de voltar para São Paulo, para orientar o time masculino do Pinheiros, que continua comandando. Para as meninas deixou a mensagem "que o jogo individual utilizado para o coletivo valoriza o indivíduo, o grupo aparece e todas, individualmente, aparecem também".