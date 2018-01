Marcel é o novo técnico do Jundiaí O ex-jogador Marcel Ponikwar de Souza, de 44 anos, técnico de basquete desde 1994, vai dirigir uma equipe feminina pela primeira vez. Marcel será anunciado nesta sexta-feira, às 10 horas, em Jundiaí, como o novo treinador da equipe de Karina, em substituição a Antônio Carlos Barbosa. Sem patrocínio suficiente para manter um time competitivo, Jundiaí disputa o Campeonato Nacional com a ajuda financeira do técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo. Marcel evitou comentários sobre o benfeitor do time. Disse que aceitou o convite de Karina, mas continuará a dirigir o time masculino do Pinheiros. A equipe não se classificou para o Nacional, mas treina para o torneio Novo Milênio, da Federação Paulista, em março. "É um trabalho novo, um desafio, vamos ver como me saio com as mulheres", disse Marcel, que sempre teve ligações com Jundiaí - foi criado e estudou na cidade, jogou no Jundiaí Clube e a mãe e a irmã moram lá. O treinador não sabe como lidar com o "universo feminino", mas acha que tem jeito "Afinal, vou trabalhar com atletas do basquete, como sempre." Barbosa, que dirigiu a seleção brasileira medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, está desempregado outra vez, como ficou na temporada de 98/99. Dirigiu apenas quatro jogos da equipe de Jundiaí. A versão oficial é que pediu afastamento por cansaço. Mas, na verdade, a relação com Karina estava desgastada. Barbosa acha que a pivô exige muito, oferece pouco e não tem o equilíbrio necessário para jogar e administrar a equipe ao mesmo tempo. O técnico nega a versão. Karina também foi formal ao dizer que ele pediu o afastamento.