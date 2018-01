Marcel faz parceria com São Bernardo Será oficializada na segunda-feira uma parceria entre a Data Sport, de propriedade do ex-jogador Marcel de Souza, e a Prefeitura de São Bernardo do Campo para a criação de uma estrutura de basquete, com oito equipes, das categorias mini a adulta. Marcel será o coordenador técnico do projeto e afirma que a prioridade de seu trabalho é a formação de novos jogadores. Marcel vai realizar seletivas para os times de 14 a 21 anos, das 14 às 17 horas, no ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy, 1.155, no bairro Anchieta.