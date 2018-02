Marcel monta time em São Bernardo Uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a empresa Data Sport, de propriedade do ex-jogador Marcel de Souza, pretende transformar a cidade do ABC paulista em uma potência do basquete, em nível nacional. O próprio Marcel será o técnico do time masculino, o Databasket/São Bernardo. À frente das mulheres estará Antônio Carlos Vendramini, nove vezes campeão paulista, que no Campeonato Nacional Feminino do ano passado comandou o Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul. Para montar as equipes foram realizadas ?peneiras? durante o mês de fevereiro. O resultado foi surpreendente. "Em uma semana apareceram 537 jovens. E a maioria daqui de São Bernardo, provando que a região tem um grande potencial a ser explorado", revelou Marcel, que agora também acumula o cargo de dirigente. "Escolhemos 120 deles para formamos oito equipes desde a categoria mini até a adulta." O primeiro desafio de Marcel foi na última sexta-feira, contra o LSB/Fupes, em Santos, pelo Torneio Novo Milênio: uma inesperada vitória por 90 a 84, considerando que a equipe está em formação. O ex-jogador da seleção brasileira não tem à disposição nenhuma estrela. Os 15 atletas saíram da ?peneira?. "Embora esteja sendo auxiliado, estou um pouco afastado da quadra. Tenho que correr atrás de parcerias com empresas dispostas a ajudar na formação técnica e educacional dos jogadores. Não diria que estamos no embrião do projeto, mas está sendo muito válido. Estou tendo a noção de como é o basquete como um todo", explicou o ex-jogador. Marcel evita apontar algum jogador como promessa: "Ainda estou com 537 nomes na minha cabeça. Sei que tenho jogadores com potencial, mas temos que investir na estrutura para a formação deles, aplicando na educação e alimentação. Dos 15 atletas do time adulto, cinco já disputaram campeonatos organizados pela federação. Um, com 22 anos, vai disputar o primeiro campeonato organizado." O acordo prevê que a prefeitura entrará com a infra-estrutura, enquanto a Data Sport se responsabilizará por uniformes, técnicos e jogadores. "Tudo o que foi prometido pela prefeitura está sendo cumprido. O convênio que fizemos é o mesmo que os utilizados pelos times de handebol e futsal. Não tenho do que reclamar", disse Marcel, companheiro de Oscar na seleção e no Sírio. "Esse foi o único jeito que encontrei para expressar minhas idéias sobre o basquete. Nas outras equipes que trabalhei, tinha toda a estrutura necessária, mas nunca consegui realizar tudo o que penso." A paixão de Marcel pelo esporte que o projetou é tanta que, no fim do ano passado, após a fraca participação da seleção brasileira no Mundial de Indianápolis - oitavo lugar -, o ex-jogador questionou publicamente o trabalho de Hélio Rubens, então técnico da seleção, principalmente depois de deixar claro que não acreditava na classificação do time brasileiro para a Olimpíada de Atenas/2004. Sobre a escolha do ex-assistente de Hélio Rubens, Aloísio Ferreira, o Lula, como novo técnico da seleção, Marcel foi diplomático. "Não tem nada a ver se ele foi um dos assistentes do Hélio Rubens durante o Mundial. É irrelevante eu ficar ou não satisfeito pela escolha dele. Só posso respeitar e acatar a decisão da Confederação Brasileira de Basquete. Teremos que aguardar os resultados, mas ele tem que classificar o Brasil, senão o basquete vai sofrer muito." Antonio Carlos Vendramini também se mostra satisfeito com a estrutura que encontrou em São Bernardo. "São Bernardo sempre investiu no esporte amador. O Manoel Tobias está no futebol de salão, o Marcel foi chamado para erguer o basquete masculino e eu, para o feminino. Pelo que vi, aceitei de cara o convite. Ainda mais porque sempre tive bom relacionamento com membros da Secretaria Municipal de Esportes. Dá para fazer um trabalho bem legal." Na última quinta-feira, Vendramini completou 14 dias de trabalho à frente da equipe feminina, que assim como a masculina não tem nenhuma jogadora de expressão. Na estréia, o Databasket/São Bernardo perdeu para o Santa Maria/São Caetano, por 82 a 64, pela Divisão Especial do Campeonato Paulista. "A equipe ainda não está no nível que quero. Precisamos fazer algumas parcerias porque, sem patrocínio, é impossível profissionalizar o esporte. Acho que para o segundo turno deveremos ter alguma novidade." Outro desafio de Vendramini é dar qualidade ao time. "Fico lisonjeado de ser lembrado para assumir o desafio de montar uma equipe para competições regionais e nacionais. A base do time é a mesma que disputou a Série A2 do ano passado. Eu apenas trouxe algumas jogadoras para compor o elenco. Logo no primeiro contato com elas, avisei que estava acostumado a comandar um time vencedor. Sei das dificuldades, teremos que trabalhar bastante."