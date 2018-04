Marcel segue Phil Jackson no Databasket Das 15 equipes que disputam o Campeonato Paulista Masculino de Basquete, o Databasket/São Bernardo sai na frente no diferencial tático. O técnico do time, o ex-jogador Marcel, está implantando um sistema inspirado no de triângulos (ST), com o qual Phil Jackson foi várias vezes campeão da NBA, primeiro com o Chicago Bulls e depois com o Los Angeles Lakers. O primeiro teste será nesta quinta-feira, às 20 horas, fora de casa, contra o Corinthians/Mogi. O jogo vale pela primeira rodada do torneio, que começou ontem. "Acompanho a carreira do Phil Jackson desde o início. Ele trabalha com o Tex Winter, criador do sistema de triângulo, que é baseado em uma movimentação contínua dos jogadores. É complexo", diz Marcel, que em seu site (www.databasket.com.br) explica o esquema em 17 tópicos. "Já estudo isso há oito, nove anos, e posso dizer que funciona. No ano passado, o time venceu a Segunda Divisão e subiu para a Primeira." Não existe um armador fixo no time. A idéia é que haja uma versatilidade maior e se crie um espaço para que sempre um jogador fique livre em posição de arremesso. O técnico, que pela primeira vez comandará um time da Primeira Divisão, já levou sua equipe à quarta colocação do Torneio Início. Com os triângulos, Marcel diz que o adversário tem mais dificuldade de ler o jogo de seu time. "Quando você vê o jogador levantando a mão e indicando um número, por exemplo, ele está chamando uma jogada. No meu time isso não acontece. Como não cantamos as jogadas, dificultamos o trabalho defensivo deles." Faz apenas um ano que o treinador implantou o esquema tático na equipe do ABC, mas o técnico já ambiciona uma das vagas no Campeonato Nacional de 2005. "Com o time que temos, a idéia é brigar de igual para igual com os outros e ficar entre os seis primeiros, para garantir uma das vagas no Nacional." Garrafão - Marcel contará com três atletas que já jogaram nos Estados Unidos. Um deles é o pivô Jefferson Sobral, que teve uma passagem rápida pelo Los Angeles Lakers. Os outros são o armador Daniel Campos e o ala-pivô Douglas. O que falta para a equipe é patrocínio. "Registrei minha empresa, meu site, no campeonato, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo, que dá toda a estrutura para nós", diz Marcel. Contra o Corinthians, o técnico prevê "jogo duro". "O Edvar (Simões) é um ótimo técnico e o elenco é forte." Na outra partida da rodada, São Caetano recebe oa Unifmu/Paulistano, também às 20 horas.