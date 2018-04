Marcelinho brilha e comanda vitória do Flamengo no NBB

Com grande atuação do ala Marcelinho, o Flamengo faturou a sua terceira vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB), neste domingo. Jogando em casa, a equipe carioca derrotou o Assis Basket, por 104 a 74, pela 12.ª rodada da competição.

O destaque do jogo foi Marcelinho, que anotou 45 pontos e bateu o recorde do NBB. Ele superou a marca do ala Dedé, do Paulistano, que alcançou 42 pontos em março do ano passado. Ao todo, o ala do Flamengo não errou nenhum arremesso de dois pontos e acertou oito cestas de três pontos (de 15 tentativas).

"Fico feliz de ter podido ajudar o Flamengo a vencer. O recorde de pontos é um número expressivo, mas o mais importante é a vitória. Aos poucos vou voltar ao meu melhor ritmo de jogo, estou recuperado da lesão e o time está vivendo um ótimo momento", declarou Marcelinho, ao final do jogo.

A vitória deste domingo deixou o Flamengo mais perto dos primeiros colocados da tabela. Os cariocas somam agora sete vitórias e três derrotas, na terceira posição. O líder é o Universo/BRB/Financeira Brasília, com 10 triunfos e apenas uma derrota.

Ainda neste domingo, o Pinheiros/SKY bateu o Vivo/Franca por 98 a 95, em casa. A equipe anfitriã contou com boa atuação do americano Shamell, responsável por 36 pontos, seis rebotes e seis assistências. O pivô Olivinha também brilhou, com 27 pontos e sete rebotes.

Com o resultado, o Pinheiros soma seis vitórias e quatro derrotas, na sexta colocação. O Franca, por sua vez, sofreu seu terceiro revés, e ocupa o quarto lugar, com seis triunfos.

Completando a rodada do dia, o Pitágoras/Minas superou o Ciser/Araldite/Univille/Joinville, pelo placar de 84 a 67. Os destaques do confronto foram Murilo e Sucatzky, com um double double cada. Murilo registrou 12 pontos e 10 assistências, enquanto Sucatzky contribuiu com 12 pontos e 10 rebotes.

A derrota derrubou o Joinville na tabela. Os catarinenses caíram da vice-liderança para a quinta posição, com seis vitórias e quatro derrotas. A segunda colocação agora é do Minas, que chegou ao seu oitavo triunfo, em 11 jogos disputados na competição.