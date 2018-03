Marcelinho brilha, e Flamengo sai na frente nas semifinais

Com grande atuação do armador Marcelinho Machado, o Flamengo venceu o Joinville por 94 a 72, na noite desta segunda-feira, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio, e saiu na frente na série melhor-de-cinco das semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). Marcelinho estava inspirado nos chutes de três pontos, com sete acertos em dez tentativas, e também nos lances livres, com 100% de aproveitamento em 10 arremessos. Fechou a partida com 39 pontos, além de pegar 11 rebotes e dar cinco assistências. Seu irmão Duda também esteve bem, com 20 pontos e cinco rebotes. Pelo time catarinense, o destaque foi Williams, com 22 pontos. O Joinville pecou muito nos arremessos, com aproveitamento de apenas 30% nos chutes de três pontos (9 acertos em 30 tentativas). O segundo jogo será nesta terça-feira, de novo no Tijuca, às 20 horas.