Marcelinho é eleito o melhor do torneio O ala-armador Marcelinho, do Brasil, além de ser campeão da Copa América de basquete masculino, foi eleito pelos organizadores o melhor jogador do torneio. O anúncio foi feito assim que a final (que terminou com vitória brasileira por 100 a 88 sobre a Argentina). ?O trabalho foi muito bem feito, todos fizeram o que tem que fizer, quem jogou menos foi fundamental. Agora é hora de comemorar. A frase que fica é a força do grupo?, discursou rapidamente o jogador, que ainda recebeu, por telefone, as felicitações do pivô Anderson Varejão, que fazia parte do grupo, mas foi cortado após uma contusão no ombro (tendo sido operado no sábado). ?Estou feliz demais, parabéns a todos?, afirmou Varejão. Com a conquista, o Brasil entra na galeria dos campeões do torneio, que é a seguinte: 1989 - Porto Rico; 1993 - Estados Unidos; 1997 - Estados Unidos; 2001 - Argentina; 2002 - Brasil.