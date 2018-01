Marcelinho estréia no Uberlândia pelo Nacional de basquete O Campeonato Nacional Masculino de basquete terá sete partidas nesta sexta-feira. A rodada será aberta às 19h30, com Sport Recife e COC/Ribeirão Preto. O destaque fica para São Paulo FC/ Santo André e Telemig/Unitri/Uberlândia, às 20h30, com transmissão do SporTV. Líder do Grupo A com 87,5% de aproveitamento em oito jogos (sete vitórias e uma derrota), o Uberlândia terá como reforço a estréia do ala/armador Marcelinho, cestinha do Nacional 2005. A rodada ainda terá outros jogos, todos às 20 horas: Americana e Universo/Ajax (GO); Paulistano/Dix Amico e Brusque/Havan; Conti/Amea/Assis e Joinville/Univille; Universo/BRB e Franca/Mariner/Unimed; e Inesul/Londrina e Bandeirantes/Rio Claro.