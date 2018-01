Marcelinho Huertas renova contrato com time espanhol O armador Marcelinho Huertas, que vai defender a seleção brasileira de basquete no Mundial do Japão, que começa no dia 19 de agosto, renovou contrato por mais duas temporadas com seu clube, o Joventut de Baladona. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Jordi Villacampa, nesta sexta-feira. Marcelinho foi eleito o melhor jogador do Sul-Americano, conquistado pelo Brasil no mês passado, e joga na Europa há alguns - nunca atuou em clubes brasileiros como profissional. Com 23 anos e 1,91 metro, o jogador paulistano é uma das apostas do técnico Lula Ferreira para a seleção, que terá de basear seu jogo em velocidade para compensar a ausência dos pivôs Nenê e Baby, que não jogarão o Mundial. A seleção brasileira viaja na tarde desta sexta-feira para a China, primeira parada na Ásia antes da competição. Lá, fará um amistoso contra os Estados Unidos, na próxima terça-feira, dia 8, e disputa um torneio amistoso, a Copa Stankovic, contra Alemanha, China, França, Austrália e Grécia - os dois últimos, adversários na primeira fase do Mundial. Dream Team de volta? A seleção dos Estados Unidos, que tenta apagar a péssima imagem deixada no último Mundial, quando ficou com o sexto lugar, e na Olimpíada de Atenas, quando ficou com a medalha de bronze, venceu Porto Rico por 114 a 69 em seu primeiro amistoso de preparação para o Mundial, na noite desta quinta-feira, em Las Vegas. O ala Carmelo Anthony foi o cestinha do time, com 18 pontos. "Foi só o primeiro amistoso, mas demonstramos que todo o trabalho sério deu seu fruto", comentou o técnico Mike Krzyzewski. A seleção norte-americana dominou o jogo, especialmente na segunda metade, quando levou apenas 22 pontos.