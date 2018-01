Marcelinho parte agora para a NBA Eleito o melhor jogador da Copa América de Basquete, conquistada domingo pelo Brasil, o ala/armador Marcelinho não desembarca com a seleção brasileira nesta terça-feira em São Paulo. Ele seguiu direto para os Estados Unidos, onde passará uma semana fazendo testes na NBA. Logo após a conquista da Copa América, em Santo Domingo, na República Dominicana, o Cleveland Cavaliers convidou Marcelinho para um período de testes. Se agradar, ele pode receber uma proposta da equipe que já conta com o brasileiro Anderson Varejão e disputar a próxima temporada da maior liga de basquete do mundo. Além do seu técnico Mike Brown, o Cleveland Cavaliers levou outros dois ?olheiros? para a Copa América. E o empresário de Marcelinho, Marcelo Maffia, foi procurado após a boa apresentação do jogador na competição. ?Eles já conheciam o Marcelinho e agora ele vai passar uma semana em treinos. Depois vamos ver se teremos alguma proposta?, explicou Marcelo Maffia. Apesar da empolgação e da possibilidade de jogar em Cleveland, Marcelinho não ficou surpreso. ?Ele já é um jogador experiente. E, mesmo porque, há cinco anos ele fez esse teste em Portland ? e não ficou. Naquele tempo, toda a experiência internacional dele se resumia aos torneios que fazia com a seleção brasileira?, lembrou o empresário. Segundo Marcelo Maffia, este seria o momento perfeito para Marcelinho, já com 30 anos, ingressar na NBA: ?A diferença é que hoje ele está maduro e em uma ótima fase, pronto para jogar. Ele é um jogador reconhecido internacionalmente.? Outro atleta brasileiro que chamou atenção na Copa América foi Alex. Ele já passou pela NBA, mas seguidas contusões o atrapalharam e acabaram provocando sua volta ao Brasil. Mas, de acordo com Marcelo Maffia, o ex-time de Alex, o New Orleans Hornets, está interessado em seu retorno. ?Antes mesmo de a Copa América começar já me ligaram de lá perguntando dele e de sua forma e da recuperação do joelho?, contou o empresário. ?As conversas foram interrompidas por causa do furacão Katrina, está tudo parado por lá. Não consigo nem mesmo falar com o pessoal de lá.? Sobre o título Copa América, o técnico Lula Ferreira ficou satisfeito com a vitoriosa campanha da seleção brasileira, que também garantiu vaga no Mundial do Japão, em 2006. ?O caminho é longo e difícil, mas foi bem iniciado. Agora é fortalecer o grupo em todos os aspectos: tático, técnico e emocional para buscar o pódio no Mundial do Japão, o tricampeonato no Pan/2007 e a vaga no Pré-Olímpico?, afirmou.