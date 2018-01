Marion e Nash estragam festa de Reggie Miller na NBA O ala Shawn Marion e o armador canadense Steve Nash, do Phoenix Suns, estragaram a festa oferecida pelo Indiana Pacers ao ex-jogador Reggie Miller, que teve sua camiseta número 31 aposentada pela equipe. Os dois astros do Suns comandaram a vitória, fora de casa, por 114 a 104. Marion, com 29 pontos, oito rebotes e seis assistências, e Nash, ao somar 15 pontos, 13 assistências e oito rebotes, foram os destaques do Suns no confronto. O brasileiro Leandrinho jogou 27 minutos e fez 9 pontos. O Pacers foi comandado pelo ala sérvio Peja Stojakovic, responsável por 25 pontos, e pelo novato Danny Granger, que contribuiu com outros 16 para a equipe. A NBA teve apenas mais um jogo na noite de quinta-feira: o San Antonio Spurs derrotou o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 96 a 85. Tim Duncan foi o destaque, com 20 pontos e 13 rebotes.