Marion Jones quer jogar basquete profissionalmente

Marion Jones, que foi a melhor velocista do mundo e caiu em desgraça por conta de um escândalo de doping, pode mudar de esporte e atuar na WNBA, a liga profissional feminina de basquete dos Estados Unidos. Ela já praticou o esporte na Universidade da Carolina do Norte e foi a armadora titular da equipe conquistou o título nacional em 1994.

Dan Hughes, técnico do San Antonio Silver Stars, confirmou que Marion Jones tem treinado com seus assistentes com o objetivo de jogar na WNBA, depois de cumprir sentença em uma prisão federal por ter mentido sobre o consumo de substâncias dopantes, além de ter participado de uma fraude com cheques.

Inicialmente, ela negou repetidas vezes as acusações de uso de substâncias para melhorar o seu rendimento. Depois, em um tribunal federal, admitiu a utilização de esteroides entre setembro de 2000 e julho de 2001. Assim, ela perdeu as três medalhas de ouro e as duas de bronze que ganhou nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000.