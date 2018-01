Marta defenderá Campos no basquete A pivô Marta Sobral, de 38 anos, não está mais desempregada. Defenderá a equipe de Campos no Campeonato Estadual de Basquete do Rio, com início previsto para novembro. Ela estava sem clube desde março, quando a equipe de Jundiaí, administrada pela pivô Karina e patrocinada pelo técnico do Corinthians Vanderlei Luxemburgo, fechou. Pelo Paulista masculino, nesta quarta-feira, o Tilibra/Bauru manteve a invencibilidade ao bater o Palmeiras, na capital, por 81 a 79 (48 a 46).