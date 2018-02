Mavericks arrasa Lakers e Dwayne Wade salva o Heat Um show. Esta foi a atuação do Dallas Mavericks na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 114 a 95. Com atuações de gala dos alas Josh Howard e do ala-pivô alemão Dirk Nowitzki, a equipe de Dallas obteve sua sexta vitória consecutiva, e a nona nos últimos dez jogos. Howard marcou 29 pontos, pegou 11 rebotes, deu cinco assistências, e roubou duas bolas. Nowitzki colaborou com outros 27 pontos, 10 rebotes, três assistências e uma roubada de bola. Ao fim da primeira metade da temporada, o Mavericks continua com a melhor campanha da liga, com 33 vitórias e 8 derrotas. Já o Lakers continua dependendo muito do ala-armador Kobe Bryant, que fez 26 pontos, deu cinco assistências e pegou três rebotes, o que não foi suficiente para superar a melhor equipe da NBA no momento. Wade foi destaque em Miami Ainda sem poder contar com o astro Shaquille O´Neal, o Miami Heat derrotou o Indiana Pacers por 104 a 101 com destaque, mais uma vez, para o ala-armador Dwayne Wade, que fez 33 pontos, deu oito assistências, pegou seis rebotes e roubou quatro bolas. Outro jogador do Miami - que venceu a quinta das últimas seis partidas - com uma bela atuação no jogo foi o armador Jason Williams, que fez 20 pontos e deu oito assistências. O time agora tem 18 vitórias e 20 derrotas na temporada. Pela equipe de Indiana, o destaque ficou com o ala-armador Danny Granger, que estabeleceu sua melhor marca como profissional, com 28 pontos. O Pacers tem 20 vitórias e 19 derrotas até agora na competição.