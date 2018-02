Mavericks bate Rockets e continua na liderança da NBA O ala-armador Tracy McGrady foi o grande destaque individual da partida, mas não pôde evitar a vitória do Dallas Mavericks no duelo texano com o Houston Rockets por 109 a 96. Enquanto o Mavericks mostrou que é a melhor equipe da NBA, o Orlando Magic continuou perdendo e com sua mais recente derrota cedeu o primeiro lugar de sua divisão. Já o Cleveland Cavaliers não foi páreo para o ala-armador Ray Allen, do Seatle Supersonics. Jogando em casa, o time de Dallas teve mais uma vez o ala alemão Dirk Nowitzki como líder da equipe: 30 pontos, 10 rebotes e seis assistências. Esta foi a quinta vitória consecutiva do Mavericks. Nem os 45 pontos de McGrady, que bateu seu recorde na temporada, impediram a derrota do Rockets para o Mavericks, que venceu 32 de seus 40 jogos. A equipe treinada por Avery Johnson é a de melhor campanha na NBA e venceu 18 dos últimos 19 jogos. Além disso, o Mavericks se vingou da derrota por 31 pontos para o Rockets, por 107 a 76, dia 4 de novembro. Em Oklahoma City, o Magic, ainda em crise, perdeu pela terceira vez seguida. O placar foi de 84 a 78 para o New Orleans Hornets, na prorrogação. A derrota custou ao time o primeiro lugar na Divisão Sudeste. O novo líder é o Washington Wizards, que folgou nesta rodada. O carrasco do Magic foi o ala-armador reserva Jannero Pargo, com 25 pontos, sua marca mais alta na temporada. O Hornets (15-22), com três vitórias seguidas, se mantém em quarto lugar na Divisão Sudoeste. Já o Magic (22-17) foi liderado pelo ala-pivô Dwight Howard, com 17 pontos e 15 rebotes. Outro líder que saiu derrotado foi os Cleveland Cavaliers, que perdeu por 101 a 96 para o Seattle Supersonics. O ala-armador Ray Allen marcou 22 pontos e deu 11 assistências. Allen vinha da melhor atuação de sua carreira, com 54 pontos contra o Utah Jazz. Mesmo ficando bem abaixo da marca, liderou o Sonics (15-25), último colocado da Divisão Noroeste. Os 30 pontos, oito assistências e sete rebotes do ala LeBron James não foram suficientes para evitar a derrota do Cavaliers (23-14), ainda líder da Divisão Central. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, do Cleveland, não teve uma boa atuação. Em pouco mais de 17 minutos em quadra ele fez sete pontos e pegou apenas três rebotes.