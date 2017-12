Mavericks batem Kings na NBA Este foi um milagre de Natal. A equipe do Dallas Mavericks conseguiu apagar uma diferença de 16 pontos a favor do Sacramento Kings no intervalo da partida válida pela temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA) disputada na noite desta quinta-feira, na ARCO Arena, em Sacramento, e terminou vencendo o jogo pelo placar de 111 a 103. O astro alemão dos Mavs, Dirk Nowitzki, marcou 22 dos 31 pontos que fez na partida apenas na segunda metade do jogo. Estes foram os demais resultados da noite: Los Angeles Lakers 87 x 99 Houston Rockets Orlando Magic 113 x 101 Cleveland Cavaliers