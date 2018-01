Mavericks batem Lakers na NBA Desfalcado de suas três principais estrelas, Shaquille O?Neal, Kobe Bryant e Karl Malone, o time do Los Angeles Lakers não foi páreo para a força ofensiva dos Dallas Mavericks na madrugada desta sexta-feira, em Dallas, no jogo válido pela temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete, a NBA. Tendo à frente Michal Finley (que marcou 31 pontos) e Antawn Jamison (que fez 26, sua melhor marca na temporada até o momento), o time do Texas derrotou os Lakers por 106 a 87. Esta foi a nona derrota seguida dos Lakers em jogos fora de seus domínios. Confira os demais resultados da noite: Cleveland Cavaliers 89 x 95 Sacramento Kings Seattle SuperSonics 103 x 87 Golden State Warriors