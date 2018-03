Mavericks diminui vantagem do Spurs Os Mavericks voltaram a respirar no confronto melhor-de-sete contra o San Antonio Spurs ao vencerem na noite de sábado o adversário por 112 a 108 na fase final da liga norte-americana de basquete, a NBA. A vitória evitou a eliminação da equipe de Dallas e diminuiu a vantagem do San Antonio em 3 a 1. O ala alemão Dirk Nowitzki foi o destaque da partida e um dos principais responsáveis pela boa atuação do Dallas com 30 pontos marcados e nove rebotes. O próximo jogo entre as equipes será 14 de maio.