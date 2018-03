Mavericks eliminam Utah Jazz na NBA Embalado pelas jogadas de Michael Finley, com 33 pontos marcados, os Mavericks venceram nesta sexta-feira de madrugada o Utah Jazz por 84 a 83 e confirmaram presença na segunda fase dos playoffs da NBA, a liga norte-americana de basquete. No confronto melhor-de-cinco, eles passaram por 3 a 2, eliminando o Utah Jazz. A derrota do Jazz pratricamente marca o final da carreira de Karl Malone e John Stockton, garantidos no Salão da Fama do Basquete Mundial. Os Mavericks se tornaram a sétima equipe a conseguir a classificação para as semifinais e a sexta na história da competição a reverter uma desvantagem no placar de dois a zero.