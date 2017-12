Mavericks empatam playoff em noite de Nowitzki O Dallas Mavericks, com uma grande atuação do ala alemão Dirk Nowitzki no ataque, venceu por 105 a 98 o Phoenix Suns no segundo jogo da final da Conferência Oeste, empatando em 1 a 1 a melhor de sete. Nowitzki foi o melhor no duelo com o ala-pivô francês Boris Diaw, anotando 30 pontos, 14 rebotes, seis assistências e uma roubada de bola. O alemão jogou 44 minutos e acertou 12 de 21 arremessos de quadra e 6 de 8 lances livres. Josh Howard, que era dúvida até minutos antes do jogo devido a uma lesão, foi o fator surpresa. Ele marcou 29 pontos, com 10 de 19 arremessos de quadra, sendo 3 de 5 de três pontos, e 6 de 10 lances livres. Além disso, pegou sete rebotes, deu dois ´tocos´ e recuperou uma bola. O armador Jason Terry e o ala-armador reserva Jerry Stackhouse fizeram 18 e 11 pontos, respectivamente. Na defesa, o destaque foi o pivô reserva DeSagana Diop, com 11 rebotes e dois tocos em 31 minutos. O Phoenix Suns, por sua vez, fez apenas em 17 pontos no primeiro período, a marca mais baixa da temporada, e também não conseguiu a reação nos minutos finais. Diaw, com 25 pontos e 10 rebotes, voltou a ser o cestinha do Suns. Mas a defesa do Mavericks, comandada por Diop, foi decisiva, principalmente no último quarto. O ala Tim Thomas ajudou com 20 pontos, e Shawn Marion com 19, além de 19 rebotes e três roubadas de bola. O armador Steve Nash anotou 16 pontos, 11 assistências e dois rebotes. O próximo jogo do playoff será no domingo, em Phoenix.