Mavericks empatam série com os Kings Depois de tropeçar na primeira partida, desta vez o Dallas Mavericks não decepcionou sua torcida e venceu o Sacramento Kings por 132 a 110, empatando por 1 a 1 a série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Oeste da NBA. O Dallas teve um desempenho brilhante, acertando 64% de seus tiros nos dois primeiros quartos da partida. Fora isso, foi a primeira equipe, desde 1995, a ultrapassar a barreira dos 130 pontos nos playoffs da NBA. Os destaques dos Mavericks foram Nick Van Exel, com 36 pontos, e Dirk Nowitzki e Michael Finley, ambos com 24 pontos cada. A estadia do Sacramento em Dallas poderia ter sido melhor. Apesar de ter ganhado um dos jogos, a equipe poderá ter dois desfalques importantes para o terceiro jogo da série, Chris Webber e Bobby Jackson, que se machucaram durante a partida Webber, que marcou 31 pontos, torceu o tornozelo esquerdo no terceiro quarto e não voltou mais para a quadra. Ele será submetido a uma ressonância magnética para avaliar o grau da fratura. Jackson também sofreu uma lesão e é dúvida para as duas partidas em Sacramento, no sábado e domingo.