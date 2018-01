Mavericks garante melhor campanha da temporada da NBA Mesmo faltando cinco partidas e mais de uma semana para o encerramento da temporada regular, o Dallas Mavericks conseguiu assegurar a melhor campanha da NBA, o que dá à equipe a vantagem de decidir em casa durante os playoffs. Na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 96 a 86, o ala alemão Dirk Nowitzki foi o grande destaque, com 26 pontos, enquanto reserva Jerry Stackhouse marcou outros 18. O Mavericks (64-13) conseguiu seu primeiro grande objetivo nesta temporada, que era o de terminar a fase regular como a melhor equipe. Já o Detroit Pistons bateu, fora de casa, o New York Knicks por 91 a 83, e atingiu a marca histórica de 50 vitórias ou mais em uma temporada por seis anos seguidos. O destaque do Detroit ficou com o armador Chauncey Billups, com 22 pontos. Esta foi a 50.ª vitória na temporada do Pistons, que com um triunfo a mais - ou uma derrota do Cleveland Cavaliers - terá a melhor campanha da Conferência Leste, o que também dará à equipe a vantagem de jogar as partidas decisivas dos playoffs em casa. Com a vitória, o Detroit (50-27) consegue pela sexta temporada consecutiva conquistar 50 triunfos ou mais, o que permitiu ao time superar a marca de 1986 a 1991 dos históricos ´Bad Boys´ de Isiah Thomas, Vinnie Johnson, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Rick Mahorn e Adrian Dantley. O Los Angeles Lakers agravou ainda mais a sua crise ao perder por 115 a 111 para o Denver Nuggets, que roubou da equipe californiana o sexto lugar da Conferência Oeste. O ala Carmelo Anthony ficou com o destaque do Denver, com 33 pontos, enquanto Allen Iverson marcou outros 24. A equipe do Denver (41-36) já tem a vantagem de 1,5 jogo sobre o Lakers, na luta pela sexta colocação da Conferência Oeste. O ala-pivô brasileiro Nenê jogou apenas 18 minutos, mas conseguiu marcar oito pontos e pegar quatro rebotes. Como sempre, o destaque do Lakers foi o ala-armador Kobe Bryant, que liderou o time com 23 pontos, 10 assistências e cinco rebotes. A equipe de Los Angeles (40-38) não consegue derrotar um adversário com campanha melhor a sua desde o dia 26 de fevereiro, quando bateu o Utah Jazz. Nenhuma equipe treinada por Phil Jackson tinha ficado com uma marca tão baixa. No ano passado, o Lakers encerrou a temporada com 45 vitórias e 37 derrotas. Outros resultados da NBA: Milwaukee Bucks 94 x 117 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 100 x 111 Toronto Raptors San Antonio Spurs 112 x 96 Portland Trail Blazers Seattle Supersonics 90 x 95 Houston Rockets Golden State Warriors 126 x 102 Utah Jazz