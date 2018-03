Mavericks largam na frente dos Spurs O Dallas Mavericks venceu fora de casa, na noite desta segunda-feira, o San Antonio Spurs por 113 a 110 e saiu na frente na série melhor-de-sete da final da Conferência Oeste da NBA. A segunda partida acontece na quarta-feira, em San Antonio. O alemão Dirk Nowitzki, mais uma vez, foi o cestinha dos Mavericks, com 38 pontos, e a principal figura da partida. De lance livre, Nowitzki marcou os dois pontos finais para o Dallas e terminou a partida sem errar nenhum dos 17 lances livres que arremessou. O astro Tim Ducan foi o melhor marcador dos Spurs, com 40 pontos e 15 rebotes, mas perdeu dois lances livres que poderiam ter mudado o resultado final da partida. Nesta terça, pela final da Conferência Leste, o Detroit Pistons recebe New Jersey Nets, que venceu o primeiro jogo.