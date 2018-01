Mavericks mantêm hegemonia na NBA O Dallas Mavericks derrotou nesta quinta-feira o New Orleans Hornets por 83 a 81 e manteve sua hegemonia na NBA. São 24 vitórias, quatro derrotas, a liderança da Divisão do Meio-Oeste e a melhor campanha desta temporada. O destaque do Dallas foi o alemão Dirk Nowitzki, com 23 pontos. Para o New Orleans, a derrota, a segunda nos últimos seis jogos, deixa a equipe na terceira posição da Divisão Central, com 18 vitórias e 12 derrotas. O Detroit Pistons se isolou no segundo lugar da mesma Divisão após vencer nesta quinta o Washington Wizards por 87 a 82. Os Pistons têm 19 vitórias em 28 jogos. O Indiana Pacers continua na liderança. Na outra partida desta noite, o Seattle SuperSonics derrotou o Toronto Raptors por 97 a 88.