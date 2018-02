Mavericks recupera liderança e Wizards se consolida na NBA A ausência do ala titular Josh Howard não impediu o Dallas Mavericks de voltar a ser a equipe com melhor campanha da liga, superando o Phoenix Suns, enquanto o Washington Wizards segue firme na Conferência Leste, depois de vencer o Detroit Pistons no duelo de equipes líderes de divisão. O Mavericks confirmou a sua qualidade ao vencer por 122 a 102 o Seattle Supersonics para ficar com 37 vitórias e nove derrotas. Na véspera, o Suns (36-9), que ocupava a liderança da liga, havia perdido, encerrando uma invencibilidade de 17 jogos. O reserva Austin Croshere, substituto de Howard, foi o líder do Mavericks, com 34 pontos, sua melhor marca como profissional. Num duelo de líderes de Divisão, com a ponta da Conferência Leste em jogo, o Wizards venceu o Pistons por 104 a 99. O armador Gilbert Arenas anotou 36 pontos para dar a vitória ao time de Washington, que está com uma campanha de 27-17 e é líder da Divisão Sudeste. A vitória foi a segunda contra o Pistons (25-18) em cinco dias. O confronto entre as duas equipes nesta temporada está empatado em 2 a 2. A ausência do ala-armador Kobe Bryant, suspenso por um jogo por causa da cotovelada que deu no argentino Manú Ginóbili, do San Antonio Spurs, custou ao Los Angeles Lakers a derrota por 99 a 94 para o New York Knicks. Já o Cavaliers, também desfalcado do seu astro, o ala LeBron James, que sofreu uma lesão, venceu por 124 a 97 o Golden State Warriors. O ala iugoslavo Sasha Pavlovic anotou 24 tantos, sua melhor marca como profissional, para ser o líder do ataque do time de Cleveland. O Cavaliers (26-19) está em segundo lugar na Divisão Central, empatado com o Chicago Bulls, que folgou. Outros jogos da rodada da NBA: Indiana Pacers 103 x 96 Boston Celtics Miami Heat 110 x 80 Milwaukee Bucks