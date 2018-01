Mavericks se recupera e empata série com o Warriors O Dallas Mavericks deu uma surra de 112 a 99 no Golden State Warriors, no segundo jogo da série melhor-de-sete dos playoffs da NBA, que agora está empatada em 1 a 1. O treinador do time texano, Avery Johnson, convenceu os seus jogadores de que as quatro derrotas consecutivas para o adversário eram parte do passado. Depois da frustração com a derrota no primeiro jogo dos playoffs, a melhor equipe da liga contou com o armador Jason Terry como líder. Ele marcou 28 pontos. Destaques também para o ala alemão Dirk Nowitzki, com 23, e o ala Josh Howard, que fez 22, pegou 11 rebotes, deu três assistências, roubou cinco bolas e deu dois tocos. Já o Warriors não conseguiu reagir e perdeu o controle nos momentos decisivos do terceiro quarto, quando o Mavericks decidiu o jogo com uma seqüência de 15-2. Stephen Jackson foi o líder do ataque dos californianos, com 30 pontos. O terceiro jogo da série será nesta sexta-feira, em Oakland. "Era importante vencer e demonstrar que podíamos derrotar uma equipe que tinha vencido os últimos quatro confrontos", comentou Johnson após o término da partida.