Mavericks vence 16 seguidas e chega aos Playoffs da NBA O treinador Avery Johnson mantém sua fórmula com os Dallas Mavericks, que além de ampliar sua seqüência de vitórias para 16 jogos consecutivos, é a primeira equipe matematicamente classificada para os playoffs da NBA. Outra time que continua também com uma seqüência invejável é o San Antonio Spurs, que chegou a 10 vitórias seguidas. O American Airlines Center foi palco de outra vitória histórica. O Mavericks venceu por 102 a 89 o New Jersey Nets. A equipe de Dallas (51-9) ganhou 23 jogos seguidos em casa e além disso tem a melhor campanha da liga. Foram só duas derrotas desde 12 de dezembro. A seqüência invicta é a 11.ª mais longa na história da NBA. O armador Jason Terry, com 24 pontos, liderou o Mavericks. Também na briga entre os melhores da temporada, o San Antonio Spurs venceu por 99 a 94 o Portland Trail Blazers. Foi a 10.ª vitória seguida, sua melhor seqüência da temporada. O ala Tim Duncan marcou 24 pontos, e o ala-armador argentino Manu Ginóbili, 23. O Spurs (43-18) tem a segunda melhor campanha da Divisão Sudoeste e a terceira da Conferência Oeste. Já o Lakers continua em crise e sofreu a sua terceira derrota seguida: 117 a 107 para o Minnesota Timberwolves, após duas prorrogações. O pivô Mark Blount fez três cestas de três pontos nos últimos 2:20 minutos do tempo regulamentar, empatando o jogo para o Timberwolves, que superou os 40 pontos do ala-armador Kobe Bryant. Outros resultados da rodada da NBA: Washington Wizards 129 x 109 Toronto Raptors New York Knicks 99 x 100 Seattle Supersonics Denver Nuggets 106 x 91 New Orleans Hornets Sacramento Kings 102 x 98 Indiana Pacers