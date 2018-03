Mavericks vencem após duas prorrogações O Dallas Mavericks precisou de duas prorrogações para vencer fora de casa o Sacramento Kings por 141 a 137, na noite deste sábado pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Com o resultado, os Mavericks lideram a série melhor-de-sete por 2 a 1. O próximo jogo acontece neste domingo, em Sacramento. Nick Van Exel foi o cestinha dos Mavericks, com 40 pontos, seguido por Steve Nash, que marcou 31. Outros destaques foram Walt Williams, que anotou 10 pontos nas duas prorrogações e o alemão Dirk Nowitzki, que fez 25 pontos e pegou 10 rebotes. Pelos Kings, o iugoslavo Peja Stojakovic foi o maior marcador, com 39 pontos. Na Philadelphia, os Sixers voltaram a sonhar com a classificação. Allen Iverson comandou o Philadelphia na vitória diante do Detroit Pistons por 93 a 83. Mas a vantagem continua com os Pistons, somando 2 a 1 na série. As duas equipes fazem o quarto jogo neste domingo, na Philadelphia. Iverson marcou 25 pontos e fez 11 assistências. Pelo Detroit, Richard Hamilton fez 24 pontos. A rodada de hoje conta ainda com a partida entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, em Los Angeles. Os Spurs lideram a série por 2 a 1.