Mavericks vencem e continuam no páreo O San Antonio Spurs deixou escapar a vitória e perdeu a oportunidade de garantir sua vaga na grande final da NBA ao ser derrotado em casa, na noite desta terça-feira, pelo Dallas Mavericks por 103 a 91. Os Spurs chegaram a abrir 19 pontos de vantagem. Mesmo com a derrota, os Spurs continuam na liderança da série melhor-de-sete, válida pela final da Conferência Oeste, com 3 a 2. O sexto jogo será na quinta-feira, em Dallas. Michael Finley e Nick Van Exel foram os destaques dos Mavericks, com 31 a 21 pontos, respectivamente. Pelos Spurs, Tim Duncan foi o cestinha, com 23 pontos e 15 rebotes. O vencedor da Conferência Oeste enfrentará na final o New Jersey Nets, que eliminou por 4 a 0 o Detroit Pistons. A série melhor-de-sete da grande final da NBA começa no dia 4 de junho.