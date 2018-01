Mavericks vencem em casa os Spurs O Dallas Mavericks derrotou na noite desta quinta o San Antonio Spurs por 95 a 87 e manteve a liderança da Divisão do Meio-Oeste, aumentando assim a diferença diante dos Spurs. Os Mavericks somam 42 vitórias e 12 derrotas, a melhor campanha da temporada. Já o San Antonio está na segunda colocação, com 37 vitórias e 17 derrotas. O cestinha do Dallas foi Steve Nash, que marcou 29 pontos e fez 10 assistências. Outro destaque dos Mavericks foi Dirk Nowitzki, que anotou 22 pontos. A estrela dos Spurs, Tim Duncan, teve mais uma atuação discreta, marcando 11 pontos. Malik Rose liderou o San Antonio, com 25 pontos. Outras duas partidas completaram a rodada desta noite. O New Jersey Nets derrotou o Indiana Pacers por 98 a 91 e o Sacramento Kings venceu fácil o Boston Celtics por 105 a 83.