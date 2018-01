Mavericks vencem mais uma na NBA Com o astro alemão Dirk Nowitzki impedido de jogar por uma contusão no tornozelo, tudo levava a crer que a equipe do Dallas Mavericks teria alguma dificuldade para superar os visitantes do Memphis Grizzlies, que vinham de uma série de quatro vitórias seguidas na temporada da NBA. Mas, com o auxílio da torcida e a excelente partida do incansável Shawn Bradley, que marcou 12 pontos, pegou 18 rebotes e fez oito tocos, os Mavs deram mais um passeio em quadra: 104 a 87. O cestinha da partida foi Steve Nash, que marcou 26 pontos para o time da casa, quinze deles nos primeiros sete minutos de jogo. Com o resultado, o Dallas segue com a melhor campanha na Conferência Oeste até o momento. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 88 x 102 Phoenix Suns New York Knicks 90 x 113 Boston Celtics Cleveland Cavaliers 111 x 104 Denver Nuggets Detroit Pistons 91 x 78 Seattle SuperSonics Miami Heat 101 x 92 Golden State Warriors Minnesota Timberwolves 92 x 98 Portland Trail Blazers (na prorrogação) Chicago Bulls 97 x 95 Milwaukee Bucks Houston Rockets 83 x 94 Los Angeles Clippers Utah Jazz 96 x 98 Sacramento Kings