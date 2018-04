Mavericks vencem os Warriors e quebra escrita na NBA

O ala alemão Dirk Nowitzki marcou 22 pontos e ajudou o Dallas Mavericks a vencer por 120 a 115 o Golden State Warriors, depois de cinco derrotas seguidas nos últimos confrontos entre as duas equipes em jogos pela temporada regular da NBA. Veja também: Nenê se machuca e desfalca Denver Nuggets por seis semanas Os Warriors (cinco derrotas) continuam sem vitórias na atual temporada. Nowitzki, que também pegou 11 rebotes, confirmou a boa fase do Mavericks (4 vitórias e 1 derrota). O time está empatado com Houston Rockets e San Antonio Spurs. O ala-armador reserva Jerry Stackhouse também foi decisivo. Ele acertou uma cesta de três pontos a 37 segundos do fim para garantir a vitória. O ala Josh Howard e o armador Jason Terry fizeram 24 pontos cada um. O armador Baron Davis voltou a ser o líder dos Warriors, com 37 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.