Mavs batem Nets na NBA Um duelo com dois dos melhores times da liga norte-americana de basquete (NBA) agitou a rodada da noite deste sábado. Em East Rutherford, em Nova Jersey, o time da casa, atual campeão da NBA, acabou derrotado pelos visitantes dos Dallas Mavericks por 94 a 78. O destaque do jogo foi o astro alemão dos Mavs, Dirk Nowitzki, que marcou 31 pontos. Confira os demais resultados da noite: Cleveland Cavs 105 x 74 Washington Wizards Charlotte Bobcats 87 x 103 Golden State Warriors Atlanta Hawks 88 x 103 San Antonio Spurs Indiana Pacers 103 x 97 New York Knicks Chicago Bulls 96 x 97 Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks 94 x 91 New Orleans Hornets Houston Rockets 79 x 84 Los Angeles Lakers Utah Jazz 108 x 93 Detroit Pistons Phoenix Suns 111 x 113 Sacramento Kings Portland TrailBlazers 105 x 102 Toronto Raptors