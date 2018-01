Mavs batem Warriors de virada Depois de perder a última partida para o Los Angeles Lakers em uma emocionante virada, a equipe do Dallas Mavericks parece ter aprendido bem a lição. Derrotou na noite deste sábado o Golden State Warriors por 121 a 116, jogando na casa do adversário, também com uma virada conseguida no último quarto do jogo. O destaque da partida, mais uma vez, foi o astro alemão da equipe sensação da temporada da NBA até aqui, Dirk Nowitzki, que encestou 25 pontos. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 94 x 92 Detroit Pistons Los Angeles Clippers 104 x 88 Minnesota Timberwolves New Jersey Nets 121 x 88 Orlando Magic Washington Wizards 100 x 97 New York Knicks Chicago Bulls 112 x 104 Cleveland Cavs Milwaukee Bucks 88 x 94 New Orleans Hornets Houston Rockets 97 x 72 Philadelphia 76ers Denver Nuggets 92 x 81 Indiana Pacers Seattle SuperSonics 100 x 71 Miami Heat