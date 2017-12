Mavs derrotam Spurs na NBA A equipe do San Antonio Spurs estava desfacalda de suas principais estrelas: Tim Duncan, Tony Parker, Ron Mercer e Anthony Carter. O astro do Dallas Mavericks, Steve Nash, jogou com um ombro contundido. E, ainda assim, o clássico texano da noite deste sábado na NBA teve emoções dignas de um playoff, com os Mavs acabando por sair vitoriosos sobre os atuais campeões da liga: 81 a 78. Confira os demais resultados da noite: Miami Heat 79 x 88 Minnesota Timberwolves Cleveland Cavs 111 x 98 Washington Wizards New Orleans Hornets 106 x 109 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 90 x 87 New York Knicks Houston Rockets 96 x 86 Orlando Magic Utah Jazz 96 x 89 Memphis Grizzlies Portland TrailBlazers 90 x 83 Atlanta Hawks