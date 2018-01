Mavs perdem segunda em casa na NBA É como se, de repente, a equipe sensação da temporada 2002/03 da liga norte-americana de basquete (NBA), o Dallas Mavericks, tivesse acordado de um sonho. Sua torcida e seus jogadores estão descobrindo que o time já não é mais tão imbatível quando joga dentro de sua casa. Na noite desta segunda-feira, os Mavs desperdiçaram uma vantagem de 17 pontos à frente do marcador, e acabaram sendo derrotados pelos patinhos feios do Milwaukee Bucks, 110 a 107. Desde o início da temporada, o time de Dallas venceu todas as partidas dentro dos seus domínios, onze no total, até perder para o Utah Jazz, no dia 20 de dezembro. Depois disso, venceram os dois encontros seguintes mas, dessa vez, nem mesmo os 40 pontos que o astro alemão Dirk Nowitzki marcou (seu recorde pessoal da carreira) foram suficientes para evitar a vitória dos Bucks, que só tinham ganho quatro jogos fora de casa até agora. Confira os demais resultados da noite: Orlando Magic 112 x 95 Washington Wizards New York Knicks 96 x 95 San Antonio Spurs New Jersey Nets 102 x 88 Cleveland Cavs Miami Heat 93 x 84 Atlanta Hawks Detroit Pistons 74 x 85 Portland TrailBlazers Minnesota Timberwolves 104 x 98 Phoenix Suns Denver Nuggets 77 x 79 Seattle SuperSonics Utah Jazz 107 x 85 Toronto Raptors Golden State Warriors 104 x 98 Philadelphia 76ers